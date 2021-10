Notre recette de ce dimanche : le gratin de cerises

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mn et cuisson : 20 à 25 mn



500 g de cerises

4 jaunes d’œufs

100 g de sucre en poudre

2 cuillerées à soupe de kirsch

Quelques gouttes d’essence d’amandes amères

10 cl de vin blanc sec

2 cuillerées à soupe d’amandes effilées

Laver, équeuter et dénoyauter les cerises.

Préparer un sabayon : dans une casserole à fond épais ou au bain-marie, fouetter les jaunes d’œufs et le sucre en poudre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporer alors le kirsch et quelques gouttes d’essence d’amandes amères et continuer à fouetter jusqu’à ce que le mélange devienne très mousseux.

Porter la casserole sur feu très doux ou au bain-marie et faire cuire en continuant à fouetter tout en incorporant le vin blanc peu à peu : le mélange doit mousser et doubler de volume, mais ne doit surtout pas bouillir.

Retirer du feu dès que le sabayon a suffisamment épaissi et laisser refroidir complètement.

Dans un poêlon en terre allant au four, répartir les cerises. Les napper du sabayon et parsemer d’amandes effilées.Passer quelques minutes juste sous le gril pour faire gratiner.

Servir chaud.