Notre recette de la semaine : l'agneau à l'ananas

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

cuisson : 10 mn



4 steaks d’agneau de 150 g

1/2 ananas

1 citron vert

1 gros oignon

1/2 bouquet de mélisse

1 bâton de citronnelle

30 g de miel

Lait de coco

5 cl de vinaigre de riz

Curcuma

Curry jaune

Piment d’Espelette

10 cl d’huile d’olive

Sel et poivre blanc moulu

Peler et couper l’ananas en petits dés ; peler et hacher finement l’oignon ; ciseler la partie blanche de la citronnelle et la mélisse ; couper finement le zeste du citron, puis presser son jus.

Chauffer une casserole avec un filet d’olive et le miel, colorer l’oignon 2 minutes à feu vif, ajouter l’ananas, le curcuma, le curry et le piment d’Espelette, saler, poivrer et cuire 7 à 8 minutes à feu vif.

Pendant ce temps, blanchir le zeste du citron à l’eau bouillante puis le rincer à l’eau froide pour éviter toute amertume.

Ajouter le zeste et le jus du citron dans la compote d’ananas, verser le vinaigre de riz et laisser réduire. En fin de cuisson, ajouter le lait de coco et cuire 3 à 4 minutes à feu doux puis, hors du feu, ajouter la mélisse et mélanger.

Saisir les steaks d’agneau à feu vif, 2 minutes de chaque côté, saler, poivrer.

Servir l’ensemble.