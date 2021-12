Bananes et ananas flambés

Pour 4 personnes



Préparation : 30 mn

1 ananas de 800 g

d’environ

25 g de beurre

60 g de cassonade

3 grosses bananes mûres

mais fermes

4 cuillerées à soupe

de rhum

Crème fouettée ou glace



Epluchez l’ananas, coupez-le en deux dans la longueur et retirez le centre dur. Coupez chaque moitié en 8 tranches, et réservez le jus.

Faites fondre le beurre et le sucre à feu moyen dans une grande poêle en acier inoxydable ou antiadhésif.

Epluchez les bananes coupez-les en quatre, dans la largeur, puis dans la longueur.

Ajoutez l’ananas dans la poêle et laissez cuire 1 à 2 minutes à feu vif, puis ajoutez les bananes et laissez 2 à 3 minutes encore.

Versez le rhum dans la poêle, laissez-le chauffer quelques secondes, puis enflammez-le avec une allumette en vous tenant un peu à distance.Remuez doucement la poêle jusqu’à ce que les flammes s’éteignent d’elles-mêmes. Versez le jus de l’ananas dans la poêle et laissez chauffer encore 1 minute.

Répartissez les fruits flambés dans des assiettes à dessert. Garnissez de crème fouettée ou de glace.

Pour faire grimper la température, osez la danse des flammes ou choisissez un bon alcool pour donner du corps à vos desserts. Vous allumerez le feu !