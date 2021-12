Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 2 h 30



Ingrédients

1 petit jambon de porcelet

de 2 kg environ

2 carottes

2 oignons

1 bouquet garni

2 clous de girofle

1 ananas

1 cuil. à café de moutarde

1 cuil. à soupe de graines de moutarde

4 cuil. à soupe de miel liquide

4 cuil. à soupe de vinaigre de vin

20 g de beurre

Gros sel et poivre en grains



Faites bouillir un grand volume d’eau dans un faitout avec les carottes coupées en morceaux, les oignons piqués des clous de girofle, le bouquet garni, une poignée de gros sel et 10 grains de poivre.

Plongez le jambon dans le court-bouillon, laissez cuire 2 h environ sur feu moyen.

Mélangez le miel liquide dans un bol avec la moutarde et les graines de moutarde.

Sortez le jambon du court-bouillon, quadrillez le gras au couteau et mettez-le dans un plat à rôtir, arrosé du mélange miel-moutarde. Mettez-le à dorer 30 mn au four préchauffé thermostat 6-7 (180°-200°C), en l’arrosant régulièrement.

Pendant ce temps, retirez la peau de l’ananas, coupez-le en morceaux. Faites dorer les morceaux d’ananas au beurre dans une poêle, arrosez-les avec le vinaigre de vin, puis disposez le tout dans le plat autour du jambon.

Accord vin : avec les saveurs épicées et sucrées-salées d’un jambon de Noël, dirigez-vous vers des vins aux tannins soyeux, veloutés, ronds et chaleureux, mais pas épais ni trop tanniques, un Coteau du Languedoc rouge, type Laclape ou Pic Saint-Loup ou un vin sur le fruit de la Vallée du Rhône, type Saint-Joseph rouge, seront des choix très heureux.