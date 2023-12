Normandie. Le traditionnel vin chaud pour combattre le froid

C'est bientôt Noël, vous courrez partout entre courses pour le repas et cadeaux de dernière minute. Pas le temps de flâner sur le marché de la ville en dépit des odeurs alléchantes. Pas de soucis, puisque c'est comme ça, on vous apporte le réconfort directement à la maison avec cette recette de vin chaud. L'odeur de la cannelle, de l'orange et du vin rouge qui mijote. Ça y est, vous y êtes ?

Ingrédients

- 1 bouteille de vin rouge

- 125 g de sucre roux

- un zeste d'un citron

- un zeste d'une orange

- un bâton de cannelle

- une étoile de badiane

- un clou de girofle

- un petit morceau de gingembre

- une pincée de muscade râpée

Recette

Râpez les zestes du citron et de l'orange Versez le vin dans une casserole et ajoutez-lui les zestes, le sucre et les épices. Portez à ébullition, coupez le feu et couvrez Laissez infuser 30 minutes puis réchauffez. Filtrez et servez avec une rondelle d'orange.

N'hésitez pas à partager vos recettes pour ces fêtes de fin d'année.