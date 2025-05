[Photos] Calvados. Danette, Fjord, Les 2 Vaches… 1,5 million de pots sortent chaque jour de cette laiterie

Les chiffres sont colossaux. Chaque année, environ 415 millions de pots sortent de la laiterie Danone située au Molay-Littry, dans le Bessin. L'entreprise a ouvert les portes de son usine de production lundi 19 mai, à l'occasion de la visite du président de la Région Normandie Hervé Morin.

La visite d'Hervé Morin s'est terminée par une dégustation.

44 000 tonnes par an

Six lignes de production composent la laiterie, qui emploie environ 160 personnes, et travaille avec 110 exploitations agricoles partenaires. Elles servent à produire par an 44 000 tonnes de desserts, soit 1,5 million de pots par jour. Les produits, vous les connaissez forcément : Fjord, Danette pop, Gervais ou encore Les 2 Vaches. Cette dernière marque est d'ailleurs le fleuron de la laiterie calvadosienne, où presque l'entièreté de la production est réalisée.

Il y a 1 500 places dans la chambre froide. 90% de la production du Molay-Littry est destinée au marché français, et les 10% restants sont exportés en Europe, en Grèce, en Espagne, en Roumanie, en Italie et en Belgique.

"Les 2 Vaches ne connaît pas la crise"

"C'était un pari fou il y a 20 ans, d'avoir une marque bio, équitable et normande", relate Benjamin Floch, directeur général de la marque Les 2 Vaches. A l'aide de récents investissements, les desserts sont produits en plus grand nombre, jusqu'à 42 000 pots à l'heure, et sont mieux recyclables. "Les 2 Vaches ne connaît pas la crise", sourit le patron, qui a tout de même constaté "un trou d'air" dans le marché du bio en raison de l'inflation ces dernières années.

Environ 60 cuves, de 5 000 à 5 000 litres, composent l'espace de fabrication de la laiterie.

Et il faut dire que le consommateur français est sensible à cette marque "qui clame haut et fort" son lien avec la Normandie. "Etre Normand dans le yaourt, c'est un gage de qualité et de crédibilité", assure Benjamin Floch.

Depuis 2020, Danone a investi 15 millions d'euros dans sa laiterie du Molay-Littry.

Les étiquettes des desserts Danette, produits dans le Calvados.