Evasion du narcotrafiquant normand Mohamed Amra. La justice enquête sur une tentative de corruption de policiers roumains

La justice française enquête désormais sur une tentative de corruption imputée au narcotrafiquant normand Mohamed Amra en Roumanie, comme l'indiquent le 2 septembre nos confrères du Parisien. Le parquet de Paris a confirmé avoir reçu, le 15 mai, une dénonciation officielle des autorités roumaines concernant ces faits. Les juges d'instruction français ont été saisis un mois plus tard pour corruption active d'agents publics d'un Etat étranger.

Il active ses réseaux en vain

Arrêté le 22 février à Bucarest après neuf mois de cavale, Mohamed Amra, surnommé "La Mouche", aurait proposé à deux policiers roumains "un à deux millions d'euros en cryptomonnaies" pour être relâché, selon un rapport anticorruption. Des enquêteurs infiltrés lui avaient laissé l'accès à un téléphone, sur lequel il avait tenté d'activer son réseau en Colombie, Espagne et France. Ses contacts l'auraient rapidement bloqué après l'annonce publique de son arrestation.

Incarcéré dans l'Orne puis dans le Nord

Agé de 31 ans, Mohamed Amra s'était évadé en mai 2024 lors d'une attaque de son fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville, dans l'Eure, une opération qui avait coûté la vie à deux agents. D'abord incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, il a intégré depuis l'établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Il n'est pas mis en examen pour cette nouvelle affaire à ce stade.

Avec AFP.