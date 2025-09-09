En ce moment Domino Jessie J
Eure. 29% de bébés en moins depuis 2011, 30% de jeunes en moins d'ici 2050… quelles conséquences pour l'avenir du département ?

Société. Publié mardi 9 septembre 2025, le dernier rapport de l'Insee révèle une baisse alarmante des naissances dans l'Eure, avec près de 30% de bébés en moins en treize ans. Une tendance lourde qui interroge sur l'avenir des écoles, des familles et de tout le territoire eurois.

Publié le 09/09/2025 à 12h00 - Par Mathilde Rabaud
L'Eure fera face à un tiers d'enfants en moins d'ici 2050. - Unsplash

Entre 2011 et 2024, le nombre de naissances dans l'Eure est passé de 7 700 à 5 500 par an, soit une baisse de 29%. Cette chute s'explique par deux phénomènes : le recul du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants (-9% depuis 2000) et la diminution de l'indice conjoncturel de fécondité, tombé à 1,75 enfant par femme en 2024

Résultat : la population des enfants et adolescents commence déjà à baisser. Les 3-10 ans, qui représentent l'immense majorité des écoliers, ont chuté de plus de 7% entre 2016 et 2022.

Des projections inquiétantes d'ici 2050

Si les tendances actuelles se confirment, l'Eure pourrait perdre 40 000 jeunes de 3 à 18 ans d'ici 2050, soit près d'un tiers de cette population. La baisse toucherait surtout les plus jeunes, avec -22 000 enfants de 3 à 10 ans, suivis par les collégiens (-10 000) et les lycéens (-8 000)

L'essentiel du déclin se concentrerait d'ici 2040, avant une stabilisation autour de 90 000 jeunes à l'horizon 2050.

Des territoires touchés de manière inégale

Toutes les zones de l'Eure ne seront pas affectées au même rythme. Selon l'Insee, les secteurs de Seine Normandie Agglomération, Sud Eure – Pays de Conches, Evreux Portes de Normandie et Seine Eure pourraient perdre entre 30% et 41% de leur jeunesse d'ici 2050. Ensemble, ces territoires concentreraient plus des deux tiers de la baisse totale.

A l'inverse, le secteur du Roumois – Le Neubourg résisterait mieux, avec un recul limité à -18%.

Quelles conséquences pour l'avenir du département ?

Cette dénatalité interroge directement l'organisation du territoire. Moins d'enfants, c'est moins d'élèves dans les écoles, moins de collégiens et, à terme, moins de lycéens. Les collectivités devront adapter leurs investissements scolaires, leurs politiques familiales et leurs services publics.

Derrière les chiffres, c'est tout l'équilibre démographique et économique de l'Eure qui se redessine. La question reste ouverte : comment un département peut-il se réinventer face à une génération qui s'annonce moins nombreuse ?

