Eure. Arbora Lumina : le plus grand parcours lumineux d'Europe arrive au Domaine d'Harcourt

Il n'en existe que très peu en Europe, notamment à la station des Gets ou l'arsenal de Rochefort. Le département de l'Eure aura bientôt, lui aussi, son grand parcours lumineux conçu par le studio canadien Moment Factory. Baptisé Arbora Lumina, cette expérience nocturne immersive a été présentée lundi 3 novembre, à un peu plus d'un mois de son lancement au Domaine d'Harcourt, près du Neubourg.

A compter du samedi 6 décembre, les visiteurs sont invités à s'immerger sur un parcours de 1,2km, le plus grand parcours lumineux d'Europe, au cœur de l'arboretum, "qui rend hommage à l'héritage végétal et minéral du Domaine", "dans une symphonie de lumières, projections vidéo, scénographie et musique originale". Neuf tableaux différents dévoileront chacun une facette du site, au cœur duquel est implanté un château des XIIe et XIVe siècles, l'un des mieux conservés de Normandie, exemple de l'architecture médiévale.

Objectif 130 000 visiteurs

"L'objectif est clair : faire du Domaine un site touristique incontournable du département après Giverny et Biotropica", annonce le Département qui espère attirer 130 000 visiteurs par an à Harcourt et atteindre l'équilibre financier en trois ans. Le domaine affiche aujourd'hui un déficit d'exploitation de 500 000€ par an, mais jusqu'ici, le château millénaire et son arboretum fermaient leurs portes de novembre à mars. "Avec Arbora Lumina qui fonctionnera l'hiver, nous transformons cette saison morte en saison forte", assure le président du Département, Alexandre Rassaërt.

Neuf tableaux ponctueront le parcours de 1,2km. - Moment Factory

Pour cette première saison hivernale, Arbora Lumina sera ouvert jusqu'en février 2026. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Pratique. Arbora Lumina, du samedi 6 décembre 2025 au samedi 28 février 2026 au Domaine d'Harcourt. Tarifs : de 12 à 16€ adultes, 8€ pour les 6-17 ans, gratuit - de 6 ans. Pass famille 40€. Billetterie en ligne ici.