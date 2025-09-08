Près de Rouen. A 15 ans, il emprunte la voiture de sa mère et provoque un accident

Dimanche 7 septembre peu avant 2h30, la police patrouille chemin de Clères à Bois-Guillaume. Ils aperçoivent deux voitures accidentées et un jeune garçon se trouvant à proximité. Les policiers sécurisent les lieux et l'interrogent.

Il a perdu le contrôle

Il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui explique aux forces de l'ordre qu'il a emprunté la voiture de sa maman. Il a perdu le contrôle du véhicule et a percuté une voiture en stationnement. L'adolescent a été conduit au commissariat pour être récupéré par son responsable légal. Il sera convoqué ultérieurement avec sa mère pour être entendus.