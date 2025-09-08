Bolbec. Collision entre un camion de pompiers et une voiture lors d'un départ en intervention

Un accident s'est produit entre un engin de sapeurs-pompiers et une voiture, lundi 8 septembre vers 8h, rue Georges Clemenceau à Bolbec. Les pompiers partaient en intervention. Le choc n'a pas été violent. Six pompiers se trouvaient dans le véhicule d'intervention. Ils n'ont pas été blessés.

Rue totalement coupée à la circulation

Dans la voiture se trouvaient une femme et deux enfants de 3 et 10 ans. Les deux mineurs ont été transportés à l'hôpital pour un bilan mais les victimes ne semblent pas blessées.

La rue a été totalement coupée à la circulation le temps de dépanner les véhicules.