Bolbec. Collision entre un camion de pompiers et une voiture lors d'un départ en intervention

Sécurité. Un engin des pompiers et une voiture se sont percutés lundi 8 septembre à Bolbec. Les pompiers partaient en intervention. Deux enfants ont été transportés à l'hôpital par précaution.

Publié le 08/09/2025 à 10h50 - Par Gilles Anthoine
Un camion de pompiers et une voiture se sont percutés à Bolbec. Deux enfants ont été transportés à l'hôpital. - Nicolas Thomas

Un accident s'est produit entre un engin de sapeurs-pompiers et une voiture, lundi 8 septembre vers 8h, rue Georges Clemenceau à Bolbec. Les pompiers partaient en intervention. Le choc n'a pas été violent. Six pompiers se trouvaient dans le véhicule d'intervention. Ils n'ont pas été blessés.

Rue totalement coupée à la circulation

Dans la voiture se trouvaient une femme et deux enfants de 3 et 10 ans. Les deux mineurs ont été transportés à l'hôpital pour un bilan mais les victimes ne semblent pas blessées.

La rue a été totalement coupée à la circulation le temps de dépanner les véhicules.

