Orne. Subventions, retraite… Une permanence est créée pour aider les habitants dans leurs démarches administratives

L'objectif est d'accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives. Vendredi 5 septembre, la sous-préfecture de Mortagne-au-Perche et le pôle régional du Défenseur des droits ont signé une convention d'installation pour renforcer l'offre du service dans l'Orne. Désormais, une permanence sera tenue chaque premier vendredi du mois, dans les locaux de la sous-préfecture. "C'est un grand jour pour nous", déclare Slimane Laoufi, chef du pôle régional Normandie et Centre-Val de Loire du Défenseur des droits.

Faciliter l'accès aux services publics

Avant le 5 septembre, des permanences étaient déjà organisées à Flers, Argentan, Alençon et L'Aigle. "Nos concitoyens nous saisissent car ils n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, explique Slimane Laoufi. Beaucoup de personnes sont éloignées du numérique et avec la dématérialisation, ils ne savent pas faire de demande d'aide, de subvention", poursuit-il.

Pour la sous-préfète de Mortagne-au-Perche, Sandy Lecoq-Espallargas, cette convention d'installation était une nécessité. "On a voulu développer une Maison de l'Etat pour permettre un accès de proximité aux services. On accueille la déléguée du Défenseur des droits avec plaisir car c'est important de ne pas être obligé de faire une heure de route pour avoir accès à un service", conclut-elle.

"Vous avez changé ma vie"

Les permanences, gratuites, seront tenues par Pascale Martin, déjà active dans les secteurs de L'Aigle et Nogent-le-Rotrou. "De janvier à mai 2025, j'ai aidé un ressortissant américain qui avait travaillé la moitié de sa vie aux Etats-Unis et l'autre moitié en France. Pour sa retraite, on a pu récupérer les droits qu'il avait acquis aux Etats-Unis, ce qui est très compliqué. Il m'a dit que je lui avais changé sa vie", sourit la déléguée du Défenseur des droits.