Évreux. Un hôtel évacué à cause d'un dégagement de vapeur d'eau

Sécurité. L'hôtel F1 d'Evreux a été évacué mercredi 3 septembre, très tôt dans la matinée. 50 personnes ont quitté l'établissement à la suite d'un dégagement de vapeur d'eau.

Publié le 03/09/2025 à 10h14 - Par Gilles Anthoine
Évreux. Un hôtel évacué à cause d'un dégagement de vapeur d'eau
L'hôtel F1 d'Evreux a été évacué à la suite d'un dégagement de vapeur d'eau. Dans un premier temps, le veilleur de nuit a craint un incendie. - Google Street View

50 personnes se trouvant à l'hôtel F1 d'Evreux ont été évacuées, mercredi 3 septembre à 5h45.

Fumée ou vapeur ?

Le veilleur de nuit a cru apercevoir de la fumée. A l'arrivée des pompiers, tout l'établissement était évacué. Après inspection des lieux, il s'agissait en fait d'un dégagement de vapeur d'eau provenant de la chaufferie de l'hôtel.

Plus de peur que de mal, mais d'importants moyens de secours ont tout de même été déployés sur place par précaution. 28 sapeurs-pompiers étaient présents.

