Le Havre. Ils dégradent des voitures à l'hôtel de ville et sont arrêtés grâce à la vidéoprotection

Sécurité. Des jeunes ont dégradé des voitures dans le parking souterrain de l'hôtel de ville du Havre, dimanche 31 août. Grâce à la vidéoprotection, trois des auteurs ont été interpellés.

Publié le 01/09/2025 à 14h12, mis à jour le 01/09/2025 à 14h13 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Ils dégradent des voitures à l'hôtel de ville et sont arrêtés grâce à la vidéoprotection
Des jeunes ont dégradé des voitures dans le parking souterrain de l'hôtel de ville. Ils ont été arrêtés grâce à la vidéoprotection. - Célia Caradec

Quatre jeunes ont dégradé des voitures en stationnement dans le parking souterrain de l'hôtel de ville du Havre, dimanche 31 août vers 22h. Ils ont été repérés grâce à la vidéoprotection. Les caméras ont pu suivre le petit groupe jusqu'au skatepark, où s'est rendue la police.

3 ont été interpellés

Les forces de l'ordre ont réussi à interpeller trois d'entre eux. Deux sont âgés de 17 ans et le troisième de 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue.

Le Havre. Ils dégradent des voitures à l'hôtel de ville et sont arrêtés grâce à la vidéoprotection
