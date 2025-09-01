Le Havre. Ils dégradent des voitures à l'hôtel de ville et sont arrêtés grâce à la vidéoprotection

Quatre jeunes ont dégradé des voitures en stationnement dans le parking souterrain de l'hôtel de ville du Havre, dimanche 31 août vers 22h. Ils ont été repérés grâce à la vidéoprotection. Les caméras ont pu suivre le petit groupe jusqu'au skatepark, où s'est rendue la police.

3 ont été interpellés

Les forces de l'ordre ont réussi à interpeller trois d'entre eux. Deux sont âgés de 17 ans et le troisième de 18 ans. Ils ont été placés en garde à vue.