Le Havre. Pommiers, potager, espaces verts… L'école Henry Génestal devient un modèle de cour végétalisée

"L'objectif, c'est qu'un maximum d'écoles puisse offrir aux enfants des espaces verts, des lieux agréables et adaptés à leurs besoins", explique le maire du Havre, Edouard Philippe. Une ambition qui s'est concrétisée cet été à travers de nombreux chantiers dans les établissements scolaires de la ville.

Tout est parti d'une lettre des élèves

Parmi eux, l'école élémentaire Henry Génestal a fait l'objet d'une métamorphose spectaculaire. Encore totalement bétonnée il y a quelques mois, la cour s'est transformée en "jardin". Deux pommiers, un poirier, des jeux en bois, une cabane à outils, des assises pour des cours en extérieur, un potager, sans oublier un parcours ludique jalonné d'activités… Même les anciennes boules de granit des fontaines de l'hôtel de Ville ont été réemployées pour structurer l'espace.

"Je me souviens très bien, il y a deux ans, les élèves de CM2 de Génestal m'avaient écrit une lettre très touchante. Ils regrettaient d'avoir une cour entièrement en béton, et disaient qu'ils aimeraient mieux avoir de l'herbe, des arbres… un endroit où s'asseoir dans la nature", souligne le maire. Un message entendu et qui a servi de déclencheur à ce projet ambitieux. Le montant de l'opération s'élève à 114 000 euros TTC, financé par la Ville. Les travaux seront terminés pour la rentrée

"Dans beaucoup d'écoles du Havre, il y a une cantine. L'idée, c'est que les personnels municipaux puissent, avec les enfants, observer un bourgeon, suivre la croissance d'un fruit, apprendre quand le cueillir, et comment l'utiliser", ajoute Edouard Philippe.

Faire face à la chaleur

Ce projet de végétalisation est expérimenté cette année dans trois écoles havraises : Henry Génestal, mais aussi Mont Le Comte et Renaissance. Et au-delà du confort qu'elle apporte, cette végétalisation répond aussi à une problématique climatique bien réelle : "Les étés sont de plus en plus chauds. Une cour en béton, ça capte et renvoie toute la chaleur. On ne trouve pas d'ombre, c'est étouffant", insiste le maire.

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de renaturation de la ville : plus de 10 000 arbres ont déjà été plantés au Havre depuis 2020.

Travaux estivaux : plus de 6 millions d'euros investis

Au total, 27 chantiers ont été lancés dans 24 écoles havraises cet été. Chaque année, la Ville consacre entre 2 et 3 millions d'euros pour l'entretien régulier de ses établissements. Mais pour cette rentrée 2025, l'enveloppe a été nettement augmentée : 6,6 millions d'euros ont été investis. "Pour entretenir les écoles, il faut chaque année faire des travaux. Certains sont spectaculaires, d'autres plus discrets, mais tout aussi essentiels", rappelle le maire.

Parmi les chantiers majeurs, celui de l'école Ehan de Grouchy à Caucriauville entre dans sa seconde phase : après la maternelle (rénovée cet été), place à la partie élémentaire avec la réfection des étanchéités et le remplacement des menuiseries extérieures.

L'école maternelle Desmallière a quant à elle vu son dortoir entièrement rénové, tout comme la laverie, pour améliorer les conditions d'accueil des tout-petits.

Une rentrée stable pour les effectifs scolaires

Côté chiffres, 14 200 enfants sont attendus dans les écoles publiques du Havre pour cette rentrée 2025, selon Oumou Niang-Fouquet, adjointe au maire en charge de l'Education. "Comme chaque année, on va avoir quelques ouvertures et fermetures de classes. Pour cette rentrée, c'est neuf ouvertures et neuf fermetures de classes", précise l'élue.