Législatives 2024. Régis Debons, adjoint d'Edouard Philippe, challenger sur la 8e circonscription de Seine-Maritime

C'est un duo de sportifs qui se lance dans un sprint politique. Régis Debons, âgé de 51 ans, est le candidat titulaire investi par la majorité présidentielle sur la 8e circonscription de Seine-Maritime, pour les élections législatives des dimanches 30 juin et 7 juillet. Adjoint au maire du Havre en charge des sports, il portera les couleurs d'Horizons, le parti fondé par Edouard Philippe, dans une circonscription acquise depuis plusieurs années au Parti communiste. Sa suppléante sera Oumou Niang-Fouquet, âgée de 42 ans, ancienne handballeuse professionnelle, en charge de l'Education et de la jeunesse au sein de l'équipe municipale.

"Dimanche 9 juin, le résultat du Rassemblement national nous a énormément inquiétés. Suivi de l'annonce du président : dans trois semaines, la tenue d'élections législatives anticipées ! On a compris qu'il fallait se mobiliser, c'est notre responsabilité en tant que républicains, rembobine Régis Debons. L'important n'était pas de savoir qui porterait la campagne, mais d'éviter aux deux extrêmes de gouverner la France. D'un côté comme de l'autre, ce sont des réponses apportées par la peur. On souhaite revenir à une majorité républicaine."

Importer "la méthode Philippe" à l'Assemblée

Pour tenter de convaincre, le candidat et sa suppléante mettent en avant "la méthode Edouard Philippe, une méthode de bon sens, responsable et engagée", qu'ils comptent importer à l'Assemblée nationale, s'ils sont élus. Celle qui s'applique au Havre, "où la ville s'est transformée ces trente dernières années". "Certains ont des tendances plutôt de gauche, d'autres plutôt de droite, mais on arrive à trouver des synergies pour améliorer la qualité de vie de chacun", souligne Régis Debons, selon qui l'accroche des deux élus sur le territoire les rend "légitimes à représenter cette circonscription" au palais Bourbon.

Le duo entend mener une campagne "dynamique et positive" avec les thématiques de l'école, le handicap, l'éducation ou encore la sécurité placées au cœur de ses propositions. "Il faut remettre un cadre, et pas que pour nos jeunes ! Quand on voit les images de l'Assemblée nationale…", pointe Oumou Niang-Fouquet. Le tout avec une gestion raisonnée de l'argent public. Régis Debons résume : "Regarder les économies possibles, proposer des solutions de bon sens pour permettre aux gens de bien vivre, sans faire de liste au père Noël."