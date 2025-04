Le Havre. Les fontaines sphériques ont disparu des jardins de l'Hôtel de ville et ne reviendront pas

Depuis lundi 31 mars, la ville du Havre a entrepris des travaux de rénovation sur les dix fontaines sphériques situées dans les bassins des jardins de l'hôtel de ville.

• A lire aussi. Le Havre. Quartier Saint-François : les travaux de réaménagement débutent

Ces fontaines, emblématiques du paysage urbain havrais, ont cessé de fonctionner depuis plusieurs mois. Il a été décidé de les supprimer pour améliorer l'esthétique des jardins et assurer une meilleure sécurité aux promeneurs. Les bassins accueillant les sphères vont être comblés et pavés, transformant ainsi l'espace en une surface plane et harmonieuse avec le reste des jardins. Le chantier est prévu jusqu'à début mai.

• A lire aussi. Le Havre. Extension du tramway : les travaux débutent

Les sphères réutilisées

Les sphères seront conservées et réinstallées pour former un parcours dans l'aire de végétalisation de l'école Henry Genestal. Cette initiative permettra de donner une seconde vie à ces éléments du patrimoine urbain en les intégrant dans un nouvel environnement éducatif et ludique pour les élèves.