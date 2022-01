Le-Havre. Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre tombe de haut face à Béziers

Le match

Il n'aura fallu que sept minutes aux Havrais pour trouver la faille. En reprenant victorieusement de la tête un corner de Bazile, Moukoudi concrétisait au tableau d'affichage l'entame de match incisive des siens (1-0, 7e). On se disait alors que la soirée serait bien compliquée pour le promu héraultais. Et que le HAC en profiterait pour surfer sur la dynamique de sa victoire décrochée six jours plus tôt à Metz (0-1), chez le leader. L'impression était malheureusement trompeuse. Les Ciel et Marine relâchaient subitement leur pression, négligeaient le repli défensif, au point de se faire ballotter par des Biterrois sans complexe. Et surtout très efficaces, à l'image de Sissoko, auteur d'un doublé en l'espace de sept minutes (1-2, 27e). A la stupeur générale, le HAC se retrouvait donc mené à la pause. Le pire, dans l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas à crier au scandale.

Béziers n'avait plus gagné depuis le 10 août

La rencontre aurait pu prendre une tournure encore plus fâcheuse dès le retour des vestiaires sans une double parade exceptionnelle de Thuram sur des tentatives de Sissoko et Aabib. Par à-coups, le HAC tentait bien de réagir, mais ses offensives manquaient singulièrement de tranchant. Les frappes de Bonnet, Gory et Fontaine ne trouvaient pas le cadre, tandis que celle de Bazile était détournée par Novaes. Au fil des minutes, le HAC se montrait tout de même de plus en plus pressant. Sa domination finissait par payer, Bain profitant d'un mauvais renvoi de Novaes pour égaliser de la tête (2-2, 73e). On se disait alors que la fin de match serait compliquée pour les Héraultais. Mais là encore, l'impression était trompeuse. A la conclusion d'un contre, Aabid, étincelant tout au long de la soirée, assommait pour de bon les Havrais (2-3, 81e). L'AS Béziers, qui n'avait plus gagné depuis le 10 août, soit six journées, s'est payé le luxe d'infliger aux Havrais leur première défaite de la saison à domicile. Terrible camouflet.

Prochain match du HAC le vendredi 19 octobre 2018 sur la pelouse de l'AC Ajaccio.

Les buts

7e : À la réception d'un corner de Bazile, Moukoudi place un coup de tête décroisé qui vient se loger dans le petit filet intérieur gauche de Novaes.

HAC - Béziers : 1-0

21e : Le centre de Rherras depuis l'aile gauche trouve Sissoko, dont la reprise de la tête finit dans la lucarne droite de Thuram.

HAC - Béziers : 1-1

27e : Côté gauche, encore, Kante adresse un centre en direction de Sissoko, qui trompe Thuram d'une reprise de l'intérieur du pied droit.

HAC - Béziers : 1-2

73e : Novaes repousse mal un centre de Fontaine. Le ballon retombe sur la tête de Bain, qui glisse le ballon dans le but vide.

HAC - Béziers : 2-2

81e : Sur un contre, Aabib hérite du ballon sur le côté gauche. Le milieu biterrois repique dans l'axe avant s'armer une frappe que ne peut maîtriser Thuram.

HAC - Béziers : 2-3

La fiche

Arbitre : M. Dechepy. Spectateurs : 6 290

Buts HAC : Moukoudi (6e), Bain (73e) ; Béziers : I. Sissoko (21e et 27e), Aabid (81e)

Avertissements HAC : Coulibaly (76e) ; Béziers : I. Sissoko (59e), A. Nouri (78e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Youga, Lekhal – Ferhat, Bonnet (Fontaine, 64e), Bazile – Gory (Assifuah, 79e). Ent : Oswald Tanchot

BEZIERS : Novaes (c) - Taillan, Atassi, O. Sidibé, Rherras – Etou, Diakota (Gbegnon, 71e) - Aabib, Soukouna (Rabillard, 62e), A. Kanté (A. Nouri, 65e) - I. Sissoko. Ent : Mathieu Chabert

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace

Football (Ligue 2, 7e journée) : Le Havre reste en rade et rentre dans le rang

Football (Ligue 2, 20e journée) : Le Havre rate le coche à Auxerre

Football (Ligue 2, 5e journée) : Le Havre redescend de son nuage à Nîmes

Football (Ligue 2, 8e journée) : Vainqueur de Sochaux, Le Havre repart de l'avant