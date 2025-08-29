Rouen. Rentrée en 6e : "J'ai une petite appréhension, je ne pourrai plus voir mes copains"

La rentrée approche à grands pas. Lundi 1er septembre en France, tous les élèves retrouveront les bancs de l'école. A Rouen, Gabriel Anquetil, 11 ans, rentre en 6e. Avec sa mère, Marine Jézéquel, il a tout préparé en amont.

Une rentrée importante

La rentrée en 6e, "c'est une grosse étape, on s'en rappelle tous. On passe le stade de l'enfance pour arriver à la préadolescence", relate Marine Jézéquel. Alors pour préparer ce moment clé de l'année, il a fallu acheter cahiers, stylos, crayons, feutres et instruments de géométrie pour l'occasion. "Dans le collège où je vais, il y a un partenariat avec la librairie Colbert [de Mont-Saint-Aignan] donc on a fait une commande sur leur site internet", explique Gabriel Anquetil. "Je remercie d'ailleurs la petite fée de cet établissement qui a composé les sacs de rentrée", indique Marine Jézéquel. "C'est très facilitant." Un gain de temps qui lui a permis d'aller dans d'autres magasins pour acheter des affaires de sport à son fils.

"Je prendrai le bus pour aller au collège"

"Dans ma tête, je vais rentrer à l'école et pas au collège, ça va faire bizarre quand je vais rentrer en classe. Je n'aurai pas les mêmes professeurs ni les mêmes couloirs", confie Gabriel Anquetil. "J'ai une petite appréhension, je ne pourrai plus voir mes copains", regrette-t-il. Mais ce qui lui fait le plus peur, c'est de prendre le bus tout seul. "Ma mère me déposera à un arrêt et ensuite je prendrai le bus pour aller au collège", détaille-t-il. Alors pour se familiariser avec ce nouveau transport, il a fait des petits trajets seul avec son cousin la dernière semaine de vacances pour aller au sport et chez ses grands-parents. Et finalement, "j'ai bien aimé", assure-t-il.

Et bonne nouvelle pour les familles rouennaises, dès le 1er septembre, les transports en commun seront gratuits pour tous les jeunes de moins de 18 ans.