Saint-Lô. Une application développée pour les transports urbains de l'agglomération

Le réseau des transports et mobilités de l'agglo de Saint-Lô, Slam, se dote désormais d'une application du même nom. Elle permet l'accès à toutes les solutions de déplacement, du bus en passant par le vélo ou les transports à la demande.

De nombreuses fonctionnalités

Recherche d'un itinéraire, les arrêts, les horaires, ou un calculateur d'itinéraire, elle permet de trouver le meilleur trajet en fonction des critères et préférences de l'usager. L'application permet aussi une meilleure information du voyageur en temps réel, comme le prochain passage d'un bus ou les retards liés à des perturbations ou travaux par exemple.

Carole Boucard est responsable des transports et de mobilités à l'agglo de Saint-Lô.

L'appli Slam est bien sûr gratuite, elle regroupe aussi les autres solutions de déplacement dans la région. Les bus qui sillonnent le territoire de l'agglomération de Saint-Lô effectuent chaque année 800 000 trajets.