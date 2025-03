Saint-Lô. Trajets en bus gratuits : attention à l'arnaque

Attention arnaque ! L'agglomération de Saint-Lô alerte sur une escroquerie qui tourne depuis un certain temps. Une page Facebook frauduleuse promet des trajets gratuits pendant un an en souscrivant une carte d'abonnement en édition limitée sur le réseau des bus urbains Slam. Evidemment, cette carte d'abonnement n'existe pas. L'agglomération appelle à ne pas répondre à cette offre, qui est bien trop belle pour être vraie et à signaler la page comme frauduleuse.