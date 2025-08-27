Saint-Lô. Une nouvelle directrice à la médiathèque La Source

Marion Pinchault, 36 ans, est la nouvelle directrice de la médiathèque de Saint-Lô. Recrutée parmi une trentaine de candidats, elle a pris son poste il y a quelques jours. Elle succède à Pascale Navet, qui a dirigé l'établissement pendant 25 ans.

Un parcours national avant Saint-Lô

Originaire de Grenoble, Marion Pinchault a travaillé dans plusieurs bibliothèques universitaires, à Nantes et Rennes, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et à la bibliothèque de l'Assemblée nationale.

Mais alors, pourquoi poser ses valises à Saint-Lô ? Elle explique avoir été séduite par la politique sociale menée à la médiathèque saint-loise, ainsi que par la richesse et la diversité des actions proposées au public.

Un établissement fréquenté

La médiathèque de Saint-Lô a accueilli l'année passée 160 000 personnes. 55% des abonnés sont des Saint-Lois.