Loisir. Franck Vattier-Croissant, propriétaire de la librairie Le Lotus à Rouen, a concocté pour nous une petite sélection spéciale Normandie pour la rentrée littéraire.

Publié le 27/08/2025 à 14h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Les coups de cœur normands d'un libraire pour la rentrée littéraire
Franck Vattier-Croissant, gérant de la librairie Le Lotus, rue d'Amiens à Rouen, consacre un espace complet aux livres régionaux.

Pour certains, la rentrée débute le 1er septembre, avec le retour en classe, mais pour d'autres elle a déjà commencé. C'est le cas des libraires avec les nouveautés de la rentrée littéraire. 

Cette période implique une longue préparation en amont car il faut être prêt lors de la sortie des ouvrages. "Le but du libraire est de ne pas rater le coche et d'avoir sur ses tables les ouvrages demandés et attendus", décrypte Franck Vattier-Croissant, à la tête de la librairie Lotus à Rouen qui s'est prêté au jeu de la sélection (100% normande) pour Tendance Ouest. Il conseille d'abord un livre d'Olivier Danglace, L'héritage des conquérants : À la croisée des civilisations, qui se déroule au Ve siècle durant l'invasion barbare sous l'Empire romain alors en plein déclin. Pour un voyage plus proche de nos contrées, Franck Vattier-Croissant recommande Le Mont Saint Michel, le cœur battant de la baie, composé de "très belles photographies". Enfin, le libraire conseille Développer son don et le pratiquer de Martine Dick, où elle "présente tous les secrets que les anciens nous chuchotaient".

Un espace dédié aux auteurs locaux

Franck Vattier-Croissant apporte beaucoup d'importance à cette idée de rendre visibles ces écrivains et ce sont les raisons pour lesquelles il a "consacré un espace pour les auteurs locaux" dans sa librairie. À travers cette initiative, son objectif est "de donner leur chance car une librairie doit aussi être le tremplin pour les faire connaître".

Franck Vattier Croissant

Pour les intéressés, Olivier Danglace, l'auteur du roman : L'héritage des conquérants : À la croisée des civilisations, sera présent à la librairie du Lotus le samedi 13 septembre de 15 heures à 17 heures pour une dédicace.

