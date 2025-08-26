Week-end de la glisse au Havre. BMX, roller, trottinette ou skate : du grand spectacle attendu au FISE Xperience Series

L'esplanade de la plage et les abords du skatepark du Havre se transformeront en temples des sports urbains, du vendredi 29 au dimanche 31 août. L'étape havraise du FISE Xperience Series, organisée dans le cadre du Week-end de la glisse, promet trois jours de compétitions intenses, de figures spectaculaires et d'animations.

Les meilleurs au rendez-vous

Créé pour rassembler les passionnés de glisse, le FISE Xperience Series est la tournée française de référence pour les amateurs de BMX, skateboard, roller et trottinette freestyle. Chaque année, les meilleurs riders français, européens et même internationaux se retrouvent au Havre pour l'étape finale de la saison.

Deux spots emblématiques accueilleront les épreuves : le Bowl et le Freestyle park. Cette année, une méga-rampe sera installée face au skatepark.

Le programme des compétitions

Le week-end alternera qualifications, finales et best tricks. Voici les temps forts :

Vendredi 29 août

Skateboard Bowl -16 ans : qualifications à 14h30, finales à 17h.

Roller Bowl Amateur : contest (compétition) à 15h45.

Skateboard Bowl Open Women : contest à 18h10.

Skateboard Bowl Pro Men : qualifications dès 19h30.

Roller & Trottinette Freestyle Park : pratiques libres et premiers contests.

Samedi 30 août

Trottinette Bowl : qualifications toute la matinée, finales l'après-midi.

Roller Bowl Pro Men & Open Women : jam à 17h55.

Skateboard Bowl Pro Men : finale à 19h15 suivie d'un Best Trick à 19h50.

BMX Freestyle Park Pro Men : qualifications dès 15h40.

Soirée dédiée aux figures spectaculaires : best tricks en roller, trottinette et BMX jusqu'à 21h45.

Dimanche 31 août

Trottinette Bowl : finales dès 10h45.

BMX Bowl Pro Men & Open Women : jam à 14h25.

BMX Freestyle Park Pro Men : finale à 16h05.

Clôture : Best Trick BMX Freestyle Park à 17h.

"Je veux montrer mon niveau au public"

Arthur Sigot, 16 ans, membre du club LH Eska, participera pour la première fois en roller : "Ça me permet peut-être de faire des podiums, mais surtout de progresser. Je veux montrer mon niveau actuel au public et voir ce que je peux améliorer." Même sous pression, Arthur Sigot reste lucide : "Je veux vraiment faire dans l'esprit de compétition, après si je ne fais pas un bon classement, ce n'est pas grave."

Timéo, 18 ans, trottirider confirmé, vit sa troisième participation au FISE. Il détaille le système de notation : "On est noté sur plusieurs critères : le flow, l'originalité, la manière d'utiliser le skatepark et les différents modules. La note est sur 100 points." Conscient des risques, il ajoute : "La trottinette, c'est facile pour descendre les rampes, mais pour les figures, c'est plus dangereux. On peut se blesser, finir à l'hôpital. Si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire."

Un week-end d'animations

Au-delà des compétitions, le FISE Xperience 2025 promet aussi une ambiance festive sur l'esplanade de la plage. Tout au long du week-end, les spectateurs pourront s'initier à différentes disciplines et profiter d'activités variées.

Le skimboard - le fait de surfer sur une vague en se lançant de la plage - sera à l'honneur le samedi matin de 10h à 12h, puis de 14h à 18h, ainsi que le dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Pour les amateurs de sensations, un espace dédié au pumptrack (un circuit enchaînant les bosses), au wingskate (se servir d'une voile pour se propulser en skate) et à la voile tractée sera accessible.

Les familles pourront également découvrir la draisienne, s'essayer au tir à l'arc ou encore participer à des ateliers d'équilibre, proposés le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 13h à 17h. De quoi séduire autant les riders que les simples curieux venus profiter de l'ambiance.

Pratique. Du vendredi 29 août au dimanche 31 août.Esplanade de la plage du Havre.Entrée gratuite.