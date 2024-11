Le Havre. Week-end de la glisse, dernière étape du FISE Xperience Series

Le FISE Xperience Series est une référence des sports urbains. Il rassemble les amateurs et les professionnels de BMX, de roller, de trottinette et de skateboard lors d'une tournée de compétitions. La première étape s'est tenue en mars à Tignes, suivi de Reims et de Canet-en-Rousillon en juin, puis Thonon-les-Bains lors du week-end du 16 au 18 août.

Pour clôturer l'été

Le FISE Xperience Series se termine, comme tous les ans, au Havre à l'occasion du week-end de la glisse. Il est prévu cette année du 30 août au 1er septembre. C'est l'occasion de célébrer la fin de l'été sur l'esplanade de la plage. Le skatepark est réaménagé pour accueillir les meilleurs sportifs de ces disciplines. Le spectacle est garanti. Le vendredi 30 août est consacré aux entraînements, les compétitions s'enchaînent le samedi et le dimanche. L'entrée est gratuite.