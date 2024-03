Alençon. Trottinette, rollers, skate… Le premier festival de glisse et une étape de championnat de France

Un week-end 100% glisse à Alençon. La première édition du FAG, pour festival alençonnais de glisse, est organisée samedi 30 et dimanche 31 mars par l'association Zone 61 et Alexandre Vrac, patron de la boutique Trott'issime. Professionnels de l'équipe de France, champions du monde et amateurs de trottinette, roller, skateboard et BMX s'affrontent et montrent leurs plus belles figures sur le tout récent skatepark de la ville.

Au programme : les qualifications le samedi et les phases finales le dimanche, dont une étape de championnat de France de roller freestyle. "Il y aura un village autour du skatepark avec plein de stands, un DJ tout au long de la compétition et le samedi en début de soirée, à la fin des phases qualificatives, il y aura aussi un concert de rap", détaille Damien Guillet, président de Zone 61. Le rappeur SancheZ, que vous avez pu découvrir au Tendance Live Anova en janvier, sera notamment sur scène.

Ecoutez Alexandre Vrac et Damien Guillet, organisateurs de l'événement Impossible de lire le son.

Les cultures urbaines se développent encore davantage dans la ville préfecture. "Alençon est déjà connue pour le WIBA et le Dentelle Ink, donc le but, c'est que le FAG entre parmi ces deux légendes sur Alençon et que chaque année, on propose plus de spectacles avec plus de moyens et un très beau show", souligne Alexandre Vrac, co-organisateur de l'événement.

Pratique. Skatepark d'Alençon, rue André-Mazeline à Alençon. Ouverture du festival à 9h, première épreuve à 10h.