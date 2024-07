Yvetot. Un nouveau skatepark

La ville d'Yvetot a inauguré son nouveau skatepark samedi 29 juin. L'infrastructure est située rue des Petits Bezots. Le nouveau skatepark déploie 600m² de béton lisse avec des agrès techniques intégrés. Il est conçu pour accueillir un large éventail de sports urbains tels que le skateboard, le roller et la trottinette. Il comprend divers modules pour satisfaire les amateurs de tous niveaux avec un grand bowl pour les figures aériennes et les transitions, plusieurs rails de différentes hauteurs pour les grinds et slides, des rampes variées pour les sauts et les tricks et un espace de type plaza avec des ledges et des escaliers pour les skateurs de street.

Pour Alain Breysacher, maire adjoint en charge du sport, "l'objectif de ce skatepark est non seulement de fournir un espace de pratique sécurisé pour les sports urbains, mais aussi de promouvoir les valeurs de respect, de persévérance et de solidarité parmi les jeunes".