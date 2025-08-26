Manche. Avec la sécheresse, les besoins en eau des éleveurs recensés

La préfecture de la Manche a placé le département en alerte sécheresse, jeudi 21 août. Mardi 26 août, elle lance, avec la Chambre d'agriculture et les services publics de l'eau un recensement des besoins en eau des éleveurs. Ils lancent un appel aux professionnels rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés d'approvisionnement en eau via leurs puits ou forages privés.

Un temps chaud et sec qui se maintient dans la durée

La préfecture travaille avec l'hypothèse que le temps chaud sec se maintienne dans la durée et pose la question : "Dans cette hypothèse, l'abreuvement de tous les élevages est-il assuré ?" Les éleveurs qui utilisent des puits ou des forages privés sont invités à contacter la préfecture via les adresses mail suivantes : pte@normandie.chambagri.fr ou ddtm-se-pra@manche.gouv.fr. Cela doit permettre d'anticiper les besoins et ensuite d'adapter au mieux les mesures de gestion de l'eau.