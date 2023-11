Santé animale. Quatre communes de la Manche sous étroite surveillance

L'épidémie pourrait bien toucher la Manche dans les prochaines semaines. La maladie épizootique hémorragique est provoquée par un virus non transmissible à l'homme : ce sont les bovins et les cervidés qui sont majoritairement touchés par cette maladie qui provoque fièvre, lésions buccales, difficultés respiratoires et un amaigrissement extrême.

Apparue pour la première fois en France en septembre 2023 dans le Sud-Ouest, la maladie a connu une propagation rapide -3 527 foyers recensés à la date du 22 novembre- et touche aujourd'hui 17 départements. Pour éviter la propagation, un périmètre de sûreté de 150km est mis en place pour chaque foyer détecté. Aujourd'hui, c'est au tour de la Manche d'être concernée et en particulier, les villes d'Aucey-la-Plaine, Pontorson, Sacey et Saint-James, après qu'un foyer a été détecté en Loire-Atlantique.

En prévention, les éleveurs sont donc appelés au renforcement de la surveillance sanitaire par les vétérinaires et à l'encadrement des mouvements d'animaux pour les espèces sensibles. Aucun animal ne doit sortir de la zone de sûreté. Seules les dérogations pour l'envoi à l'abattoir seront acceptées. Tout animal amené à quitter la zone doit avoir fait l'objet d'un test individuel de dépistage en laboratoire attestant l'absence de contamination, en complément d'une désinsectisation, la maladie étant transmise par des moucherons piqueurs.