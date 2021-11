Hekendorp (Pays-Bas) (AFP). Contrôles après des cas de grippe aviaire aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne

Les autorités néerlandaises effectuaient lundi des contrôles dans plusieurs élevages de volailles après qu'une souche hautement pathogène du virus de la grippe aviaire, susceptible de se transmettre aux humains, eut été détectée aux Pays-Bas et probablement en Grande-Bretagne. Cette souche, la H5N8, qui était jusqu'à présent cantonnée en Asie, a été détectée pour la première fois en Europe début novembre dans un élevage d'Allemagne. Dimanche, une interdiction nationale de transport de volailles a été décrétée aux Pays-Bas après la découverte de cette même variante du virus dans une ferme d'Hekendorp, près d'Utrecht (centre), une région abritant de très nombreux élevages de volailles. Les quelque 150.000 poulets de l'exploitation devaient être abattus avant la fin de la journée de lundi, a précisé Lex Denden, de l'autorité sanitaire néerlandaise (NVWA). Une partie du village a été fermée à la circulation pendant l'abattage et des barrages routiers ont été mis en place à environ un kilomètre. De hautes barrières noires ont été installées afin de protéger les bâtiments du regard des curieux. Au total, les autorités sanitaires devaient inspecter "16 autres exploitations dans un périmètre de 10 kilomètres". "Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres cas détectés et nous espérons achever les tests mardi", a souligné M. Denden. Deux élevages à proximité de la ferme contaminée ont déjà été déclarés sains, a-t-il ajouté. L'interdiction de transport s'applique également aux ?ufs et au fumier de volailles et devrait durer 72 heures maximum dans un pays qui compte quelque 95 millions de poulets et a exporté en 2011 pour 10,6 milliards d'euros d'oeufs. Dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'exploitation concernée, l'interdiction durera "en principe" 30 jours. "Certains sont inquiets, mais nous ne paniquons pas", a assuré à l'AFP Aad van de Sande, un retraité habitant Hekendorp. - Risque pour les humains - La souche H5N8 est "hautement pathogène" et peut contaminer les humains et les rendre malades, selon les autorités qui précisent cependant qu'une contamination humaine ne peut avoir lieu qu'après "des contacts intenses et directs" avec les animaux infectés. Un cas de grippe aviaire a par ailleurs été confirmé dimanche en Angleterre, mais les autorités n'ont pas encore été en mesure de déterminer quelle était la souche responsable. Elles ont mis en quarantaine la ferme concernée, dans le Yorkshire (nord), et entamé l'abattage d'environ 6.000 canards. Comme aux Pays-Bas, "le virus anglais est similaire à celui détecté en Allemagne et cela signifierait qu'il s'agit de la souche H5N8", a assuré à l'AFP Ron Fouchier, un célèbre professeur en virologie à l'université Erasme de Rotterdam, affirmant que les autorités britanniques avaient déclaré la même chose à la Commission. Selon un expert européen à Bruxelles, il est "très probable" que les trois foyers soient liés, la maladie ayant été portée par des cygnes migrateurs actuellement en route vers le sud. Dans ce cas, l'apparition de foyers en France, Italie et Espagne, "ne serait pas une surprise", a estimé ce même expert. Lundi soir, le gouvernement français a assuré qu'aucun cas n'avait été détecté en France pour l'heure. Et il a annoncé avoir renforcé les mesures de surveillance vétérinaire dans l'Hexagone. De son côté, la Commission européenne s'est dite satisfaite des mesures prises aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Dans les deux pays, "les mesures prises par les autorités nationales sont adéquates" et "les protocoles ont été suivis" conformément aux règles européennes, a déclaré Enrico Brivio, porte-parole de la Commission pour la Santé. Pour le professeur Fouchier, l'arrivée en Europe de cette variante H5N8 de la grippe aviaire est "un mystère".

