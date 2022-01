Bordeaux (AFP). Sécheresse: les restrictions d'eau s'étendent à 60 départements

60 départements étaient touchés vendredi par des restrictions d'eau liées à la sécheresse et aux fortes chaleurs enregistrées ces dernières semaines, particulièrement dans le centre, l'ouest et le sud-ouest de la France, selon un décompte réalisé par le ministère de l?Écologie. Tous les départements des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Centre, Bourgogne, Auvergne et la quasi-totalité de Rhône-Alpes (sauf l'Ain) sont concernés par de telles restrictions, qui portent sur de nombreux bassins versants (eaux de surface mais pas les nappes phréatiques) avec des degrés de sévérité très variables selon les situations. Les seuils entraînant ces mesures de restriction sont en effet définis au niveau local par les préfets, pour une durée limitée et un périmètre déterminé. Quatre niveaux ont été définis: vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Au total, la carte réalisée par le ministère de l?Écologie (http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/) recensait vendredi 28 départements avec des bassins versants placés en situation de "crise" et 11 en "alerte renforcée". En Rhône-Alpes par exemple, l'Ardèche est particulièrement touchée, avec plusieurs bassins versants du nord du département placés en situation de "crise" par la préfecture, qui interdit tout prélèvement d'eau aux professionnels (notamment de l?agriculture) et aux particuliers hormis pour les priorités (sous conditions par exemple dans les serres agricoles et pour l'abreuvage des animaux). Dans la région Aquitaine, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne sont également très affectés par la sécheresse, de même que le Lot et le Tarn-et-Garonne voisins en Midi-Pyrénées. La sécheresse concerne aussi des régions situées plus au nord, comme la Charente, la Vienne, les Deux-Sèvres ou la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire, où de nombreux bassins versants sont là encore en "crise". Même si le phénomène épargne pour l'instant les départements les plus septentrionaux, il remonte jusqu'à la région parisienne, avec des restrictions d'eau "de crise" en vigueur dans le Loiret, la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. La sécheresse aggrave aussi les risques d'incendie, qui se sont multipliés ces derniers jours en Rhône-Alpes, Bourgogne et Aquitaine, où le département des Landes, très boisé, est classé au niveau 2 (sur 3) concernant les risques d'incendies de forêt. La sécheresse risque en outre d'avoir un impact notable sur la situation des éleveurs, déjà mal en point, qui redoutent un manque de fourrage et par conséquent une hausse de leurs charges.

