Manche. Cours d'eau "extrêmement secs", nappes "modérément basses", le niveau vigilance à la sécheresse activé

Le manque de pluie depuis mi-mars, la hausse des températures et des vents d'Est ont marqué le département de la Manche. Ces phénomènes "conduisent à constater des niveaux de nappes et de cours d'eau parfois plus bas qu'en 2022, année où la Manche a vécu son dernier épisode de sécheresse", explique la préfecture du département. Elle a activé, mercredi 21 mai, le niveau vigilance du plan sécheresse et mobilise le comité de la ressource en eau pour suivre la situation.

La carte des situations hydrologiques des stations hydrométriques de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie permet de connaître le niveau des cours d'eau. - Capture d'écran DREAL Normandie

Des niveaux très bas

La préfecture a constaté que les cours d'eau sont bas et continuent de descendre. La majeure partie des rivières où des stations hydrologiques sont installées sont à un niveau "sec", "très sec", "exceptionnellement sec". La vire à Saint-Lô est même à un niveau "extrêmement sec". Il n'y a que trois cours d'eau qui sont notés comme "proche de la normale saisonnière", sur les 19 observés. Du côté des nappes phréatiques, la baisse du niveau d'eau continue aussi. Les niveaux sont "modérément bas" presque partout. "Le forage de la Chasse du Marais à Fresville est cependant passé au niveau 'très bas' depuis le 6 mai", détaille la préfecture. Le forage de Lessay est modérément haut et celui de Saint-André-de-Bohon dans la moyenne.

La carte des tendances piézométriques en Normandie permet de connaître le niveau des nappes phréatiques. Elle est construite par la Dreal Normandie, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie. - Capture d'écran DREAL Normandie

Le préfet appelle les Manchois, les entreprises, et les administrations à être particulièrement vigilants pour ses usages de l'eau dès à présent pour éviter ou au moins retarder des restrictions d'utilisation. De la pluie devrait tomber sur le département le week-end des 24 et 25 mai.