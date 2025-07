Météo. Inondations dues aux orages de la nuit : 9 interventions dans cette commune du centre-Manche

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juillet, la commune de Périers a été victime des intempéries. En effet, la petite ville du centre-Manche a subi plusieurs inondations dues aux orages de la nuit. Entre 7h45 et 9h05, lundi 21 juillet, les pompiers de la Manche ont été appelés pour 9 interventions dans la commune. Au total, 8 sapeurs-pompiers et 2 véhicules des centres de secours de Périers et Saint-Sauveur-Lendelin ont été envoyés sur place avec pour mission principale l'épuisement et l'assèchement de plusieurs domiciles.

3 interventions encore en cours

A 11h, trois interventions étaient encore en cours avec les 8 pompiers mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer, les secours n'ont pas relevé d'intervention significative.