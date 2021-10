Jersey manque d'eau !

La météo inquiète de plus en plus à Jersey. En octobre et en novembre, les mois les plus humides habituellement à Jersey, il est tombé quatre fois moins de pluie que la moyenne des précédentes années. Résultat : les réserves d'eau commencent sérieusement à diminuer chez nos voisins anglo-normands.

Les réservoirs contiennent encore 35% d'eau et l'unique usine de désalinisation de l'île tourne à plein régime mais ne peut répondre qu'à un tiers de la demande locale. Une situation prise très au sérieuse par les autorités qui ont appelé la population à limiter sa consommation d'eau.

Et si rien ne s'arrange, Jersey envisage même d'importer de l'eau directement par cargo. Des négociations seraient d'ailleurs en cours avec la Norvège. Les autorités estiment qu'il faudrait une livraison de 90 millions de litres d'eau par semaine pour alimenter correctement l'île anglo-normande.

Une option qui pourrait bien être suivie puisqu'aucune précipitation importante n'est prévue dans les prochaines semaines.