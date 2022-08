[Photos et vidéo] Sécheresse. Un barrage installé sur la Vire pour rehausser le niveau d'eau

C'est une première dans l'agglomération de Saint-Lô et même le département. Un barrage temporaire a été installé sur la Vire par les équipes de Véolia et de l'Agglo, juste après la station de pompage de Baudre. Une décision prise après le passage du bassin de la Vire en seuil de crise. "Nous, notre particularité sur le secteur de Saint-Lô, c'est qu'on est sur de l'eau de surface", explique Stéphanie Legendre, la directrice cycle de l'eau de Saint-Lô Agglo. Tout est pompé dans la Vire pour l'eau potable de la zone et s'il n'y a pas assez de précipitation, ça peut devenir un problème, pour les 23 000 habitants qui en profite. Elle ajoute : "on est sur un secteur qui est assez fragile, qu'il faut absolument protéger", notamment l'été.

Les sacs sont arrimés entre eux et à la berge

Le barrage va rehausser le niveau de l'eau et sécuriser le pompage. Une vingtaine de sacs de sable orange de 800 kg sont donc posés par une grue dans la rivière ; accrochés entre eux et aux berges. Des espaces laissent passer les poissons. "On est plutôt dans une intervention d'urgence, curative", précise Stéphanie Legendre.

C'est une grue qui les dépose dans l'eau.

Un travail est aussi fait sur le réseau pour avoir le moins de pertes en eau possible et un schéma directeur de l'eau potable pour adapter moyens et besoins va être élaboré par l'administration. La préfecture appelle à ce que chacun soit responsable dans sa consommation d'eau. Il ne devrait pleuvoir dans les 15 prochains jours. La Vire coule aussi dans le Calvados, des réunions entre les préfectures des deux départements ont régulièrement lieu.