Manche. La sécheresse se durcit dans le département

La sécheresse s'accentue dans la Manche. Depuis jeudi 4 août, le bassin de la Vire est en seuil de crise. De nouvelles restrictions s'y imposent comme celle de laver sa voiture, ou irriguer pour les agriculteurs entre 12 h et 18 h. Pour les autres bassins hydrographiques du département, ceux de Douve, Taute, côtiers nord-est et Sélune, passent en alerte renforcée et ceux du Nord Cotentin, Sée côtiers granvillais et Sienne et Soulles passent en alerte. Des restrictions d'eau s'appliquent en fonction du niveau d'alerte et la préfecture demande à tous de bien les respecter. Des contrôles auront lieu. La pêche est interdite dans les cours d'eau.

Le cours de la Vire est au plus bas, sauf que c'est dans la Vire que l'eau est pompée pour alimenter l'agglomération de Saint-Lô. Le niveau d'eau du fleuve va être rehaussé vendredi 5 août en créant un barrage temporaire en amont avec la pose de sable et de gravats pour relever le niveau de l'eau. L'eau, en plus grande quantité pourra donc être pompée et rendue potable.