Consommation. Augmentation des prix à la pompe à essence : la Normandie doit-elle s'attendre à une flambée ces prochains jours ?

Société. Lundi 23 juin, les prix des carburants ont connu une nette hausse, avec près de 8 centimes de plus pour le gazole en Normandie. En cause : les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la forte demande mondiale. Les prix vont-ils continuer à grimper en Normandie dans les jours à venir ? On fait le point