Près de Carentan. La première station de recharge multi-énergies de la Manche est opérationnelle

Une nouvelle station pour faire rouler son véhicule a été inaugurée dans la Manche, mardi 5 novembre. Il s'agit d'une première, car elle propose deux énergies : des bornes de recharge électrique et du Gaz naturel vert (GNV), qui vient de la méthanisation. Ce carburant sert surtout aux poids lourds, camions-poubelles, balayeuses ou encore véhicules utilitaires.

Le GNV sert principalement pour les poids lourds et les transports en commun.

"Cette station permet la recharge des véhicules électriques, les véhicules légers comme les lourds. C'est une borne trois fois plus puissante que les bornes pour véhicules légers", explique Pascal Deboislorey, le directeur du Syndicat départemental d'énergies de la Manche (SDEM). C'est l'un des porteurs du projet.

Il y a aussi une pompe de bio GNV. "Nous avons à proximité de cette station une unité de méthanisation (à Picauville) et nous, nous mettons ce gaz vert dans les réservoirs des véhicules qui viennent faire le plein sur cette station", développe le directeur du SDEM. Le GNV est donc un biocarburant local. "Nous créons un circuit court de la mobilité", assure Pascal Deboislorey.

Peu de véhicules, mais un marché en développement

Valentin Lefevre, le directeur de l'entreprise Colis Service, a acheté cinq utilitaires au GNV et utilise la station. "L'intérêt est économique et écologique", affirme-t-il. Il poursuit : "Economique, car le GNV est une ressource avec une stabilité des prix, donc ça permet de maîtriser nos coûts d'exploitation et forcément écologique puisque c'est une énergie renouvelable." Si le prix (au kilo) est un peu plus cher (1,896€), la consommation est d'un litre, un litre et demi moins importante sur 100km. Surtout, le prix est fixe jusqu'en 2026 détaille le dirigeant. Il estime que c'est aussi une plus value commerciale, car proposer un transport décarboné attire des clients. Près de 21 bus de la région viennent aussi se servir en GNV.

Les bornes de recharge sont plus puissantes que celles classiques et peuvent recharger des camions électriques.

Sur le dessus de la station, une ombrière de panneaux solaires pour injecter de l'électricité dans le réseau. Le SDEM est prêt à construire d'autres stations s'il y a des besoins sur le territoire.