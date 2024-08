Sainte-Mère-Eglise. Des nouvelles places de covoiturage arrivent

Le nombre de places sur les aires de covoiturage est en augmentation dans la Manche. Une nouvelle aire est en construction à Sainte-Mère-Eglise, depuis juin. Elle va comporter 32 places, des boxs pour vélo et des bornes de recharge. Elle est située au lieu-dit Fauville, au niveau de l'échangeur entre la RN13, la D974, et la D67. Elle est la 51e aire de covoiturage du département.

L'aire de Carquebut agrandie

Sur l'aire déjà existante de la commune déléguée de Carquebut, au niveau de l'échangeur entre la RN13, la D974 et la D70, il y a des travaux d'agrandissement. D'une douzaine de places, elle passe à 47, et triple ainsi sa taille. Là encore, des boxs vélo, des places PMR et des bornes de recharge vont être installés. La Manche aura ainsi 950 places.

Les travaux des deux aires de covoiturage vont se terminer en septembre. Le coût total de l'opération est de 160 000€, dont 59 400€ de subventions de l'Etat.