Dieppe. Transmanche à Dieppe : DFDS rempile, la liaison sauvée

La nouvelle a été chaudement accueillie par l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Le Syndicat mixte pour la promotion de l'activité transmanche (SMPAT) a annoncé, mercredi 29 novembre 2017, le renouvellement pour cinq années de la délégation de service public pour l'exploitation de la ligne entre Dieppe et Newhaven avec DFDS Seaways, l'opérateur actuel. "C'est une bonne nouvelle pour le territoire dieppois mais aussi pour tout le département et pour la région", se réjouit le maire de Dieppe, Nicolas Langlois.

Le transmanche représente la moitié de l'activité économique du port de Dieppe avec 4 millions d'euros de recettes d'exploitation, selon le Syndicat mixte du port de Dieppe (SMPD). Le tonnage fret sur le ferry a franchi en 2016 la barre des 1,5 million de tonnes. 396 693 passagers ont emprunté le ferry et 134 112 véhicules, la même année. Et puis, il y a ce lien symbolique qui unit les Dieppois et leurs voisins d'outre-Manche. "Il n'y a pas beaucoup de Dieppois qui n'ont pas quelqu'un de leur entourage qui a travaillé ou travaille sur la ligne", rappelle le maire de Dieppe, qui lui-même est arrivé dans cette ville pour y travailler en tant que douanier. "Il était impensable pour nous de laisser mourir le transmanche".

Un niveau de service identique

Les conditions de la nouvelle DSP sont similaires à l'ancienne. "Il y aura autant de traversées que les années précédentes avec un engagement supplémentaire du SMPAT de renforcer la promotion de la ligne, pour améliorer sa visibilité et rechercher des trafics."

Pour ce qui est du financement, il est toujours assuré en grande partie par le Département de Seine-Maritime (26 millions d'euros), par la Ville de Dieppe (500 000 euros) et par la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen métropole. L'agglomération Dieppe-Maritime a annoncé également rejoindre le cercle des financeurs.

Nicolas Langlois espère désormais que la Région, à son tour, fera un geste. "Le président Morin doit intervenir pour soutenir cette activité économique majeure." Cela pourrait être fait par le biais du SMPD, dans lequel la région est majoritaire, en réduisant le droit de port, ce qui permettrait d'alléger la charge de la délégation de service public.

