Rouen. [notre dossier] Projets à Rouen : que sont-ils devenus?

Fluctuart : musée parisien made in Normandie

Il est le premier musée flottant au monde entièrement consacré au street art. Fluctuart a été officiellement inauguré jeudi 4 juillet, au pied du pont des Invalides sur la rive gauche à Paris. La fin d'une aventure de quatre ans qui a débuté lorsque les entrepreneurs ont remporté une partie de l'appel à projet Réinventez la Seine, pour réaménager des sites de Paris jusqu'à la Normandie le long du fleuve. La structure et l'aménagement de cette barge sont justement made in Normandie. La barge, de 41 m de long, 8,5m de large et quelque 150 tonnes est sortie des chantiers de Manche industrie marine à Dieppe au mois d'octobre 2018. Elle a ensuite rejoint les quais de Rouen, où tout l'aménagement a été réalisé. "On a eu un peu de retard sur l'ouverture, à cause des commissions de sécurité notamment.", explique, soulagé, Nicolas Laugero-Lasserre, directeur artistique du projet. Dans l'espace de plus de 1000 m2 figurent les collections permanentes, sur le pont supérieur, et les expos temporaires, dans la cale. Au programme pour l'ouverture : une rétrospective de Swoon, artiste américaine parmi les fondatrices du mouvement. Le musée est entièrement gratuit, le modèle économique reposant sur la magnifique terrasse en rooftop.

Fluctuart s'est installé rive gauche à Paris, au pied du pont des Invalides. - Fluctuart

• Lire aussi. Fluctuart, le premier musée flottant consacré au street art, aménagé à Rouen



Bière : la 1431 devient Brasseurs normands

Les brasseurs normands aussi ont connu des galères et des rebondissements, mais ils arrivent au bout de leur peine. Alexandre Debroas, fondateur de The Brew society, sera en mesure de faire déguster ses bières dans quelques jours. Pour l'instant, il laisse de côté la marque 1431 qu'il souhaitait lancer, en hommage à Jeanne d'Arc. "La marque est déjà utilisée par un brasseur, même si on l'a déposée. On attend d'en savoir plus.", explique-t-il. Le projet d'escape game est lui aussi en suspend. Le matériel en revanche est bien arrivé et la brasserie locale s'est bien installée dans les locaux du MIN. "Il a fallu du temps pour régler les machines et faire les tests.", explique Alexandre. Le procédé est désormais au point. Près de 2000 litres de bières sont en ce moment même en fermentation. Une American IPA avec une touche boisée et une bière blonde avec des notes de litchi. Elles seront à goûter dans les restaurants et bars rouennais ou en commande sur place. La nouvelle marque choisie est, plus classiquement, Brasseurs normands.

L'American IPA et la bière de saison des Brasseurs normands seront à goûter dans les tous prochains jours. - The Brew Society

• Lire aussi. Financement participatif : objectif atteint pour la 1431, bière rouennaise



Fontaine-le-Bourg a sa zone humide

C'est une petite révolution dans le village de l'agglomération de Rouen. Un terrain municipal, complètement laissé à l'abandon, a été réhabilité pour redevenir une zone humide. Il a fallu refaire le terrassement ou encore restaurer la source pour retracer le lit naturel du cours d'eau. Un platelage en bois a aussi été installé pour permettre aux promeneurs de profiter des lieux et aux scolaires d'y organiser des sorties. L'aménagement, inauguré le 27 juin a même remporté le trophée de l'attractivité dans la catégorie "transition énergétique et écologique" lors d'une cérémonie de Seine-Maritime attractivité.

La ville a été primée pour la réhabilitation d'une zone humide. - Fontaine-le-Bourg

• Lire aussi. Une zone humide réhabilitée et rendue aux habitants de Fontaine-le-Bourg



Et aussi…

La question du septième franchissement de la Seine à Rouen, entre les ponts Guillaume et Flaubert, a été l'objet de nombreux débats. Pas d'étude sur la passerelle, voulu par le futur ex-président de la Métropole, Frédéric Sanchez. L'expérimentation des navettes fluviales doit en revanche débuter dans les prochains jours.

Pas de nouvelle en revanche de l'éventuel bar à chiens, annoncé pour le printemps dernier et qui semble être au point mort. Les porteuses du projet n'ont pas donné suite à nos sollicitations sur la question.

Côtés grands travaux, tout est dans les temps : de grandes places rouennaises ont été refaites, notamment le parvis de la gare, la place du Vieux-Marché, de la cathédrale ou de la Calende. Les aménagements de la Presqu'île Rollet ont été livrés dans les temps.

13 œuvres monumentales vont aussi s'installer en septembre, comme prévu, en forêt Verte.

• Lire aussi. Une navette fluviale solaire testée à Rouen dès juillet

• Lire aussi. Presqu'île Rollet à Rouen : l'île au charbon entièrement réaménagée

• Lire aussi. Près de Rouen, de l'art monumental s'apprête à investir la Forêt Verte





A LIRE AUSSI.

Elisabeth Pierre, zythologue, décortique les bières de Normandie [Interview]

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?