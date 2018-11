Fluctuart, le premier musée flottant consacré au street art, aménagé à Rouen

C'est une première made in Normandie. Trois associés se sont lancés dans la création d'un gigantesque musée flottant dédié au street art. Il doit ouvrir en avril 2019 à Paris au niveau du Grand Palais, l'un des lieux qui avait été retenu dans le cadre de l'appel à projet Réinventez la Seine.

Une vingtaine de corps de métier sont en ce moment à pied d'œuvre à Rouen (Seine-Maritime), sous la direction de Manche industrie marine, qui a conçu et construit le ponton sur son site de Dieppe. Plombiers, électriciens, spécialistes de la climatisation s'affairent pour donner petit à petit vie au lieu. "On commence à se rendre compte des volumes, à se projeter dans l'aménagement, c'est un moment vraiment chouette", s'enthousiasme Nicolas Laugero-Lasserre, l'un des actionnaires et le directeur artistique du projet.

Un musée accessible

Deux niveaux sont prévus dans la cale du navire : l'un pour les bureaux, l'autre sous le niveau de la Seine pour les expositions de street art avec des artistes comme Banksy ou Shepard Fairey. Sur le pont, place aux collections permanentes, avec des œuvres emblématiques du mouvement, et à une bibliothèque spécialisée.

Sur le pont, une bibliothèque spécialisée et les collections permanentes. - Pierre Durand-Gratian

Enfin sur le toit, un rooftop avec un bar offrira un cadre magique, face au Grand Palais pour déguster un verre après la visite.

C'est d'ailleurs sur ce bar que repose le modèle économique de Fluctuart, dont l'accès sera entièrement gratuit. "On a voulu un musée accessible au plus grand nombre, qui n'est pas élitiste", justifie le directeur artistique.

Les travaux doivent se poursuivre à Rouen jusqu'à la fin de l'année. Le ponton sera ensuite remorqué jusqu'à Paris, début 2019 pour les dernières finitions.