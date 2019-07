Presqu'île Rollet à Rouen : l'île au charbon entièrement réaménagée

Enfourchez vélos, lacez chaussures : la presqu'île Rollet à Rouen (Seine-Maritime) ouvre ses 8 hectares de parc urbain aux promeneurs. "Les habitants connaissent l'île au charbon, aujourd'hui elle a beaucoup changé.", affirme Frédéric Sanchez, le président de la Métropole.

Un îlot de fraîcheur en centre-ville

Après plus de six mois de travaux, les berges rive sud de la presqu'île Rollet ont entièrement été réaménagées. "L'objectif n'est pas d'en faire un pôle touristique.", précise le président de la Métropole. "Le but est de faire respirer le centre-ville urbain avec cet îlot de fraîcheur." L'accès se fait en continu, pour toute la famille, à vélo ou à pied. Une balade fait le tour de la presqu'île et on peut aussi se reposer sur les transats en bois et les nombreuses zones de gazon.

Cet espace vert laisse libre cours à l'expression de la biodiversité. Plus de 160 000 petits arbres ont été plantés sur la presqu'île, accompagnée de la création d'un jardin humide, d'un solarium plein sud, ainsi que d'une frayère à poisson artificielle pour favoriser la reproduction piscicole. Ce réaménagement s'inscrit dans la revalorisation de l'île au charbon qui avait débuté en juin 2013 sur la promenade rive gauche.

Des transats en bois ont été installés plein sud en bords de Seine. - Clémence Hervieu

Les élus sont venus inaugurer l'ouverture de la presqu'île Rollet, suite à un travail conjoint de revalorisation. - Clémence Hervieu

Un enjeu d'attractivité

Derrière ces rénovations se cache la volonté de la Métropole de rayonner, d'abord sur le plan national puis international. Après avoir investi en tout 18,8 millions d'euros pour la rénovation de la presqu'île depuis 2013, la Métropole espère devenir un exemple en matière d'environnement et d'innovation dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Le ré-aménagement de la presqu'île Rollet s'inscrit dans une volonté de valorisation de la biodiversité. - Clémence Hervieu

"C'est très important, la nature en ville. Il faut lutter pour que la biodiversité soit la plus riche possible, et lutter contre le réchauffement climatique.", affirme Frédéric Sanchez. "La vue du pont Flaubert va être modifiée.", conclut finalement Bertrand Bellanger, vice-président au Département de la Seine-Maritime. La suite des métamorphoses des rives concernera toujours le Bassin aux Bois, mais cette fois-ci au-devant du Pont Flaubert, en face du 108, siège de la Métropole.

• Lire aussi. Glyphosate : des "pisseurs involontaires" portent plainte à Rouen

• Lire aussi. Biodiversité : état des lieux planétaire pour un besoin urgent d'agir





A LIRE AUSSI.

[Photos] Arbres, transat, pontons : la Presqu'île Rollet s'aménage à Rouen