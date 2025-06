Rouen Tourisme. Que faire cet été ? Quatre nouveaux ateliers et animations dévoilés

L'été arrive, et pour l'occasion, des nouveautés pour cette saison touristique ont été pensées par Rouen Tourisme. Celles-ci ont été présentées ce jeudi 5 juin. Parmi elles, de nouveaux ateliers sur la permaculture, la joaillerie et des balades en kayak sur la Seine, mais aussi un partenariat avec le Printemps de Rouen pour valoriser t-shirts et sweats. L'objectif ? "En faire une marque de référence", selon Delphine Crocq, directrice générale de Rouen Tourisme.

Des ateliers sur la permaculture et le joaillier Inédit

Cette année, Rouen Tourisme organise des ateliers sur la permaculture, un système de culture s'inspirant des écosystèmes naturels. Le but étant de "découvrir tous les secrets de la permaculture grâce à un professionnel", explique Delphine Crocq. Les participants apprendront à avoir un potager durable et productif, pourront obtenir des conseils, etc. Ces ateliers se déroulent un mardi par mois à 17h30 et un samedi par mois à 9h30.

Dans un autre registre, "la joaillerie Inédit rue Jeanne d'Arc à Rouen propose aussi des ateliers découverte où sont présentées différentes gemmes [pierres précieuses], leurs caractéristiques, etc.", explique Delphine Crocq. Des ateliers sont programmés jeudi 12 et vendredi 20 juin à 16h, et jeudi 24 et vendredi 18 juillet à la même heure. Il faut compter 25€.

Faire du kayak sur la Seine

Autre nouveauté pour cette saison, une balade sur la Seine en kayak. Au total, huit dates sont prévues jusqu'au mois d'août pour un tarif de 21€. "Entouré des îles de la Seine, l'idée c'est de pratiquer le kayak dans un environnement que l'on n'a pas l'habitude de voir", confie Delphine Crocq, avec un moniteur diplômé. Des sessions en paddle et dragonboat [pirogue] sont aussi prévues.

Des vêtements et autres produits dérivés au Printemps

En collaboration avec le Printemps de Rouen, l'office du tourisme lance ses nouveaux produits dérivés. Du 5 juin au 6 septembre, un corner est dédié à cette nouvelle gamme. Des t-shirts à 29,90€ avec le logo de Rouen Tourisme [créé par Philippe Apeloig, référence du design] ou le sweat à 69,90€ sont en rayon au rez-de-chaussée.

Deux modèles des Parapluies de Cherbourg sont aussi en vente à 169€ aux côtés des cabas en partenariat avec Saint-James et La Grenouille rouge à 99€. Si les prix paraissent élevés, ils complètent l'offre déjà proposée par Rouen Tourisme et ses souvenirs à petits prix : magnets, cartes postales, etc. Des tote bags en coton, des casquettes et un totem du logo Rouen Tourisme créé par l'école de production Métropole havraise sont aussi à retrouver au Printemps.

