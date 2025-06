Tour de France. Thierry Gouvenou : "Mon échappée en solitaire vers Vire m'émeut encore"

Le 10 juillet, Vire sera ville d'arrivée du Tour de France pour la deuxième fois de son histoire. Cette arrivée, la Normandie la doit sans doute à Thierry Gouvenou, natif du bocage et actuel directeur de course de l'épreuve, en charge de tracer le parcours chaque année. La première arrivée date, elle, de 1997. L'ancien cycliste avait alors pris part à une échappée restée mythique, dont il nous retrace le scénario, dans le podcast Tour de France : l'échappée normande.

• A lire aussi. Podcast. Bruno Thibout, premier cycliste à franchir le Pont de Normandie sur le Tour de France

Son souvenir quand il a découvert le parcours de la Grande Boucle

"C'était une grande surprise, et de suite, l'objectif de l'année", se rappelle le Virois. Membre de l'équipe BigMat Aubervilliers, sa sélection n'était pas acquise de suite. "J'étais impatient de savoir si nous allions au Tour. Il a fallu attendre très tard, début juin. Quand on m'a annoncé la sélection, pour moi c'était comme le jour du résultat au bac. L'impatience, le stress, la délivrance… Je ne voulais rater ça pour rien au monde", relate-t-il.

Le scénario du jour

Place à l'étape : "le D-Day, le jour que j'attends depuis plusieurs mois", sourit l'ancien cycliste. Après le départ donné depuis Saint-Valery-en-Caux, il patiente et attend son heure. Le sprint intermédiaire vient, il le suit, puis en profite pour contre-attaquer. "Trois coureurs me suivent, trois anciens maillots jaunes. L'équipe de Mario Cipollini, le leader, ne nous laisse pas prendre de l'avance. Alors je commence à relayer moins fort, et quand le peloton se rapproche, j'attaque à nouveau, et je me retrouve seul à l'avant", conte Thierry Gouvenou.

Le voilà embarqué dans une galère solitaire, si belle. "Je pars pour un long raid solitaire, sur au moins 130km. Traverser la Normandie, seul, vers sa ville natale… C'est encore quelque chose qui m'émeut un peu. Un moment encore exceptionnel."

Fin cruelle

Mais pas de pitié au sein du peloton. Les équipes de sprinteurs se relaient et finissent par revenir sur le fuyard. Le maillot jaune Mario Cipollini remporte l'étape dans les rues de Vire. "J'avais vraiment tout tout tout donné. J'ai fini avec des crampes, l'une des rares fois de ma carrière." Et si le peloton n'avait pas autant insisté pour rattraper Thierry Gouvenou ? "Dans mes rêves les plus doux, je me vois arriver triomphalement chez moi avec le peloton à mes fesses. Mais ce n'est pas la réalité", regrette le Normand.

• A lire aussi. Tour de France. Quand le Caennais Vincent Barteau voyait la vie en jaune : "Si je ne m'arrête pas pisser, je ne porte pas le jaune !"

Pour découvrir encore plus d'anecdotes sur sa carrière, il faut écouter le podcast Tour de France : l'échappée normande. L'occasion aussi d'en apprendre plus sur son nouveau rôle de directeur de course, et sur ces trois étapes qui promettent un beau spectacle en Normandie. D'ailleurs, Thierry Gouvenou nous fait une promesse, le Tour reviendra dans la région avant sa retraite !

Où écouter ce podcast ?

Notre podcast Tour de France : l'échappée normande est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.