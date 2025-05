Saint-Étienne-du-Rouvray. Les vaches du rond-point des Vaches de retour : "C'était une attente très forte de la part de la population"

Les vaches du rond-point des Vaches de Saint-Etienne-du-Rouvray sont de retour. Elles ont été installées mardi 20 mai au matin par les équipes de la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray. Depuis plusieurs années maintenant, ce rond-point de Saint-Etienne-du-Rouvray était dépourvu de ses statues emblématiques représentant des bovins. "Devenues un symbole de la contestation contre le contournement Est de Rouen", la Ville a décidé de les réimplanter.

"Ça fait plaisir de retrouver ces vaches"

"Pour moi le rond-point des Vaches sans vaches, ce n'est plus le même donc je trouve ça bien qu'ils les aient remis, relate Mélissa Marécaux qui a l'habitude de passer par ici. Ça manquait donc ça fait plaisir de retrouver ces vaches, je suis très contente." Un avis partagé par une autre habituée du rond-point Zoé Auvard : "Moi aussi je trouve ça bien, c'était un emblème du rond-point ces vaches, assure-t-elle. On en termine aussi avec la période des Gilets jaunes [2018-2019] qui brûlaient les biens publics, après j'attends de voir ce que ça donne."

"Le rond-point retrouve ses vaches"

"C'était une attente très forte de la part de la population, assure Joachim Moyse, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray. Le rond-point retrouve ses vaches et ça fait plaisir à beaucoup de monde", complète ce dernier. Au total, quatre ont été repositionnées "mais je n'exclus pas qu'elles fassent des petits", confie le maire.

Ces bovins sont "en résine et ont été fabriqués à Saint-Saëns en Seine-Maritime", explique Joachim Moyse. "Sur les cinq vaches qui étaient positionnées ici, il y en a trois qui ont disparu et deux qui se trouvent dans notre centre technique municipal. L'une est très dégradée et l'autre, il lui manque une oreille", renchérit-il.

Des vaches fixées au sol

"On avait déjà préparé le terrain. On a coulé des dalles en béton en prévision de la réinstallation des vaches, explique Julie Derivière, responsable à la division espace public à Saint-Etienne-du-Rouvray. On a donc déposé les vaches dessus pour les fixer", ajoute-t-elle. Des platines ont été ajoutées qui ont été vissés avec des écrous et "pour éviter qu'on ait du vandalisme, on a utilisé des écrous anti-vandalisme qui empêchent toute personne de redémonter les vaches".

Les vaches du rond-Point des Vaches de Saint-Etienne-du-Rouvray sont de retour, mardi 20 mai. Elles ont été fixées au sol pour éviter tout vandalisme. - Tendance Ouest