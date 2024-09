Contournement est de Rouen. La procédure contre les militants écologistes anti-autoroute classée sans suite

Les poursuites contre les neuf militants écologistes anti-autoroute qui ont été placés en garde à vue quelques heures les 19 et 31 octobre 2023, ont finalement été abandonnées, a appris Tendance Ouest, le vendredi 20 septembre.

• Lire aussi. Rouen. Neuf militants écologistes anti contournement Est placés en garde à vue

"J'ai procédé il y a peu au classement sans suite de la procédure, pour le motif 'infractions insuffisamment caractérisées' en raison de l'insuffisance des charges probantes réunies à l'encontre des différentes personnes soupçonnées d'avoir participé à ces infractions", précise le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin.

Ces gardes à vue visaient des dégradations graves du bien d'autrui et la mise en danger d'autrui, après notamment le bref envahissement de l'A13, qui a dû être fermée à la circulation, le dimanche 7 mai 2023. Elles sont intervenues plusieurs mois après l'organisation du festival des Bâtons dans les routes du 5 au 8 mai 2023 à Léry dans l'Eure, en opposition au projet de construction de double autoroute A133-A134, aussi appelée contournement est de Rouen. "En tant qu'avocate, de plusieurs de ces personnes, je me réjouis de la décision, mais je regrette qu'elles aient dû vivre avec l'angoisse de la répression", a réagi Chloé Chalot, qui attend le détail de la procédure pour plus de commentaires.

Le festival, qui a rassemblé environ 4 000 personnes, était organisé par diverses associations écologistes locales avec le soutien des Soulèvements de la Terre.

A l'époque des gardes à vue, le collectif Non à l'A133-A134, les Soulèvements de la Terre et les Naturalistes des Terres dénonçaient "une répression politique permanente aussi scandaleuse qu'inopérante, car elle n'altère en rien notre détermination". Hasard du calendrier ou non, le classement sans suite intervient lors du départ du préfet de l'Eure, Simon Babre, nommé au cabinet du nouveau Premier ministre Michel Barnier. C'est lui qui avait saisi le parquet d'Evreux après le festival.