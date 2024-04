Rouen. Devant le ministre des Transports, Nicolas Mayer-Rossignol défend le train et l'abandon du contournement est

Les deux hommes se connaissent bien. "C'est un ami", indique même le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Il était reçu, mardi 2 avril dans la matinée, par le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergriete. Alors que des décisions fermes sur des projets d'autoroute, dont des abandons, devaient être annoncées par son prédécesseur, Clément Beaune, lui préfère relancer un énième tour de consultation. La double autoroute à péage A133-A134, appelée aussi contournement est de Rouen, en fait partie. Et c'était donc au tour du maire de Rouen, qui a fait sa campagne municipale contre le projet routier, d'être à nouveau entendu sur cette autoroute, évoquée pour la première fois en 1972…

"Il a compris le message, il n'y a pas de consensus au niveau local", indique l'élu, qui rappelle que la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie ou le Département de l'Eure se sont prononcés contre le projet. Le Département de Seine-Maritime, la Région Normandie ou une partie du monde économique le soutiennent. Les présidents de ces deux dernières collectivités, Bertrand Bellanger et Nicolas Mayer-Rossignol, doivent d'ailleurs être bientôt consultés à leur tour.

"Je pense qu'il voit que c'est trop cher et que ça peut dégénérer en une ZAD [Zone à défendre, ndlr]", soutient Nicolas Mayer-Rossignol sans en dire davantage sur le penchant du ministre sur la question.

Une volonté sur le train

D'autres sujets structurants ont été évoqués, et notamment le ferroviaire. Et sur la question, l'élu rouennais assure que Patrice Vergriete s'est montré enthousiaste, pour porter par exemple la LNPN (Ligne nouvelle Paris-Normandie), qui avance à pas de souris, mais aussi le projet de RER métropolitain. "Il y a de bonnes chances que notre projet soit retenu", insiste le maire de Rouen après son échange. Les projets retenus doivent être annoncés dans le courant de l'année. En tout cas, "on ne pourra pas tout financer, la priorité, c'est le train !", juge NMR, qui rappelle au passage que le coût du contournement était estimé à environ un milliard d'euros en 2015.