Double autoroute A133-A134. Retour à la concertation sur le projet de contournement est de Rouen

Toujours pas de décision ferme sur le projet de double autoroute A133-A134, aussi appelé contournement est de Rouen. L'ancien ministre des Transports, Clément Beaune, avait promis des annonces en début d'année, expliquant que certains projets autoroutiers seraient purement abandonnés... "Nous, on avait le sentiment que parmi les quelques projets retenus, il y avait le contournement est", explique Hervé Morin, le président de la Région Normandie, favorable à l'infrastructure. Seulement voilà, le remaniement est passé par-là. Clément Beaune a été remercié et c'est Patrice Vergriete qui a pris le relais. En lieu et place des annonces promises, c'est reparti pour un énième tour de concertation. Mardi 2 avril, c'est d'abord le président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol, opposé au projet, qui doit être reçu. "Je lui dirais que s'il veut respecter la décision des élus locaux, il n'y aura pas de consensus !", répète le maire de Rouen, qui rappelle que des votes ont eu lieu dans chaque collectivité concernée sur la question.

Un projet très coûteux

Ville de Rouen et Métropole Rouen Normandie se sont prononcés contre, tout comme le Département de l'Eure. La Région Normandie et le Département de Seine-Maritime le soutiennent et le financent.

"Tout ça manque de courage politique, estime Nicolas Mayer-Rossignol. Quelle cohérence alors que Bruno Le Maire nous explique qu'il faut faire 10 milliards d'économies ? On a besoin d'argent public pour le train !" Et d'avancer aussi les arguments pour la planète. "On ne peut pas faire de l'écologie et artificialiser 500 hectares de terre."

Du côté de la Région, même si l'on juge le projet indispensable, on relativise en mettant en avant l'argent qui serait économisé s'il venait à être abandonné. Car la dernière estimation remonte à 2015. Et l'inflation est passée par là. La Région a promis 200 millions d'euros sur les près de 900 millions que devait coûter la double autoroute. "Ce serait au moins 50% de plus", estime une source à la Région.