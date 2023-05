[Actualisé] Contournement est. L'A13 bloquée par des militants pour contester le projet autoroutier, la circulation reprend 

Ils avaient annoncé une action surprise pour dimanche 7 mai dans l'après-midi.

Plusieurs centaines de militants du festival des Bâtons dans les routes ont envahi l'autoroute A13 à hauteur de Louviers dans l'Eure, pour protester contre le projet de double autoroute dit de contournement est de Rouen qui prévoit de relier l'A28 à l'A13 par l'est de l'agglomération.

La circulation reprend

"On a déposé des branches de bois tout le long de l'autoroute pour rétablir la continuité écologique de la forêt de Bord", explique Thibault Caron, l'un des porte-parole du festival. "Cette action visait aussi à montrer notre détermination", indique-t-il.

Des CRS et gendarmes mobiles sont rapidement intervenus sur place. Les militants ont quitté les lieux, quelques minutes après le début de l'opération et la circulation a pu reprendre, au pas, vers 17h, le temps de dégager les voies.

Dans un communiqué, la préfecture de l'Eure "condamne cette manifestation non déclarée et cette action dont les services de l'État n'ont à aucun moment été prévenus, et qui met en danger les usagers de la route".

Le festival des Bâtons dans les routes a été organisé par le collectif Non à l'A133-A134 avec le soutien de nombreuses associations écologistes, des Soulèvements de la terre et de nombreux élus. Le maire PS de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, se sont rendus sur place, samedi 6 mai.

